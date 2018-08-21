Дитину вже не було видно. На Прикарпатті хлопець врятував з водоспаду матір і доньку

У Яремчі Івано-Франківської області ледь не потонули мама з дочкою, які впали у водоспад Пробій.

На щастя, їх врятував 22-річний хлопець, який прогулювався неподалік і почув крики про допомогу, повідомляє ДСНС.

– Дві рідні сестри з дітьми вирішили сонячного дня 20 серпня поїхати у Яремче на прогулянку. В якусь мить дитина послизнулася на камені і впала у бурхливу воду, – розповіли рятувальники.

Хлопець кинувся рятувати дівчинку, яку вже не було видно на поверхні. А потім він дістав з води і маму. Ободві відбулися лише переляком.

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До слова, на Запоріжжі 35-річний чоловік взяв свого 4-річного сина на річку, аби показати, де ловлять раків. Через необачність батько потонув, дитину вдалося врятувати.

Фото: dsns.gov.ua