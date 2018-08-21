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Під Києвом дівчина заїхала в багаття і спалила авто

У Пухівці Броварського району Київської області дівчина на автомобілі з невідомих причин заїхала в багаття.

дівчина заїхала в багаття і спалила авто

Машина повністю згоріла, її останки загасили пожежники, повідомляє dtp.kiev.ua.

– Дама на даному авто якимось чином наїхала на багаття (за її словами), сіла на черево і не змогла виїхати. Підсумок – згорів автомобіль, – наголошується в повідомленні.

Чи постраждала сама водій, не уточнюється.

Читайте: Вибух у Києві: згорів автомобіль, є поранені

До слова, днями у Тернополі на газовій заправці вибухнуло таксі. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Фото: dtp.kiev.ua

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