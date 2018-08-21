Правоохоронці затримали в Одесі кілера з невизнаної Придністровської республіки.

Перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін повідомив у Facebook, що у Київському районі Одеси затримали кілера з невизнаної Придністровської республіки.

Чоловік привернув увагу поліцейських бородою, що відклеїлася. Під час огляду в нього вилучили пістолет Макарова з патронами.

Правоохоронці встановили, що затриманий прибув із невизнаної Придністровської республіки та належить до злочинного угруповання, лідером якого є Олег Ренійський.

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– Можна стверджувати, що затримавши цього штатного іноземного кілера, який прибув до Одеси за наказом Олега Ренійського, працівники поліції врятували життя місцевому підприємцю. Кілеру обрана міра запобіжного заходу – тримання під вартою, – повідомив Аброськін.





Підвела борода, що відклеїлася. В Одесі затримали кілера з Придністров’я / 3 фотографии

До слова, у Нікополі Дніпропетровської області поліція провела обшуки у членів Білого братства, які збували наркотики по всій Україні.

Фото: В’ячеслав Аброськін