Побили і погрожували: у Польщі з мачете напали на молоду пару з України

У місті Познань, що на заході Польщі, три чоловіки з мачете напали на молоду пару з України, які були змушені ховатися на території пожежної частини.

Про це повідомляє Radio Poznań.

Так, близько 22.00 на територію пожежної частини Познань-Кшесіни забіг закривавлений чоловік з дівчиною.

За кілька хвилин за ними приїхав темний автомобіль, з якого вийшли три нападники з мачете. Вони намагалися побити чоловіка і погрожували йому. Пожежники, які надали захист українцям, викликали поліцію.

– Пораненого чоловіка забрала швидка, а правоохоронці невдовзі затримали двох нападників. В одного з затриманих виявили мачете. «Ми тепер з’ясовуємо деталі інциденту. В одного з затриманих поліціянти вилучили мачете, але під час нападу цей предмет не використовувався, – повідомив представник поліції Мацєй Свєнціховський.

Правоохоронці додали, що 25-річний українець не отримав серйозних травм – у нього розсічена губа.

Нападників наразі тримають під вартою. Правоохоронці збирають доказовий матеріал, в тому числі з камер стеження. Від цього значною мірою залежатимуть звинувачення, які будуть висунуті нападникам.

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Нагадаємо, натовп із битами жорстоко побив українців у Польщі.

Фото: Irontrybex/Dreamstime.com, Radio Poznań