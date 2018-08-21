Показав, де ловлять раків. Чоловік загинув і ледь не втопив 4-річного сина

У селі на Запоріжжі 35-річний чоловік взяв свого 4-річного сина на річку, аби показати, де ловлять раків.
Через необачність батько потонув. Що з сталося з дитиною – у сюжеті Надзвичайних новин.
Чоловік посадив малюка на плечі і зайшов у воду. Свідки кажуть, що встигли лише побачити, як той раптово пішов під воду разом з дитиною.
Рибалки встигли в останню мить схопити хлопчика, який був уже непритомний. Це і врятувало дитину, але батько просто зник.
Тіло чоловіка шукали дві доби. Він заплутався у водоростях, а течія забрала на глибину.
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Раніше Факти ICTV писали, що на території одного з розважальних закладів Харкова 2-річний хлопчик впав у басейн. Лікарі не змогли врятувати дитину.
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