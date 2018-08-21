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Факти / Надзвичайні події / У Чернігові чоловік з автомату розстріляв зал лотереї/

У Чернігові чоловік з автомату розстріляв зал лотереї

У ніч на вівторок житель Чернігова влаштував стрілянину у приміщенні національної лотереї Золотий кубок.

Про це повідомляє прес-служба Чернігівської міської прокуратури, передає АиФ.

Зазначається, що чоловік зайшов до приміщення з предметом, схожим на автомат. Він вистрілив у стіну, постраждалих немає.

Зловмисником виявився місцевий житель 1971 року народження. При собі він мав 27 патронів з магазином, карабін М4, дозвіл на зброю і три гільзи.

– Чоловік, який відкрив стрілянину, пояснив, що прийшов у приміщення національної лотереї Золотий кубок висловити своє невдоволення роботою грального закладу, – йдеться у повідомленні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Зловмисник затриманий.

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Нагадаємо, що вчора близько 00.37 біля будівлі міської ради в Харкові поліцейський наряд побачив пораненого охоронця, а поруч з ним стояв чоловік, який почав стріляти по патрульним.

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