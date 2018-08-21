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У камері Лук’янівського СІЗО вбили затриманого

У Київському слідчому ізоляторі (Лук’янівське СІЗО) вбили арештанта.

В'язниця

Про це повідомляє УНН з посиланням на столичну поліцію.

– Співкамерник вбив сусіда по камері, – сказали в поліції.

Інші подробиці правоохоронці не уточнили.

Причини злочину встановлюються, відкрито кримінальне провадження за ст.115 – Умисне вбивство.

Читайте: Катували добу: на Хмельниччині троє чоловіків ґвалтували інваліда

Днями у Києві чоловік наніс смертельне поранення в шию своєму товаришу.

Фото: pixabay.com

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