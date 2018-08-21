На вулиці Академіка Вільямса в Одесі невідомий підбіг до припаркованого авто і кілька разів вистрілив у водія.
Про це повідомляє обласна поліція.
45-річного одесита госпіталізували з пораненнями грудної клітини та передпліччя.
За попередніми даними, чоловіка поранив невідомий, який підбіг до його припаркованого автомобіля та здійснив декілька пострілів, імовірно, з травматичної зброї.
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Поліція вживає заходів зі встановлення та затримання стрілка.
Вирішується питання про відкриття справи за ст. 15, ч.1 ст.115 – Замах на вбивство.
Фото: od.npu.gov.ua
Фото: od.npu.gov.ua
У центрі Одеси розстріляли чоловіка в авто / 3 фотографии
Днями у Києві біля столичного автовокзалу стався конфлікт між групою чоловіків, який закінчився стріляниною.
Фото, відео: od.npu.gov.ua
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