На вулиці Академіка Вільямса в Одесі невідомий підбіг до припаркованого авто і кілька разів вистрілив у водія.

Про це повідомляє обласна поліція.

45-річного одесита госпіталізували з пораненнями грудної клітини та передпліччя.

За попередніми даними, чоловіка поранив невідомий, який підбіг до його припаркованого автомобіля та здійснив декілька пострілів, імовірно, з травматичної зброї.

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Поліція вживає заходів зі встановлення та затримання стрілка.

Вирішується питання про відкриття справи за ст. 15, ч.1 ст.115 – Замах на вбивство.



Фото: od.npu.gov.ua

Фото: od.npu.gov.ua У центрі Одеси розстріляли чоловіка в авто / 3 фотографии

Днями у Києві біля столичного автовокзалу стався конфлікт між групою чоловіків, який закінчився стріляниною.

Фото, відео: od.npu.gov.ua