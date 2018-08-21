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В Одесі патрульні на смерть збили чоловіка

На трасі Київ-Одеса автомобіль патрульної поліції збив на смерть пішохода, який перебігав дорогу у невстановленому місці.

Водій патрульного авто здійснив наїзд на пішохода, який несподівано перестрибнув через бетонну бар’єрну огорожу і намагався перебігти дорогу у невстановленому місці, пише УНІАН.

Від отриманих травм чоловік загинув.

Обставини пригоди встановлюватимуться під час слідства.

За даними активіста Юрія Головчука, ДТП сталося в районі Конюшинового мосту приблизно о 2.00.

Читайте: Стрілянина біля будівлі міськради у Харкові: загинув поліцейський і стрілок

Зазначається, що автомобіль поліції пересувався на великій швидкості, і від удару тіло відкинуло на велику відстань.

Нагадаємо, у Сумах поліцейський потрапив у ДТП і вилетів на тротуар з пішоходами.

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