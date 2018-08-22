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На Одещині жінка з немовлям втекла від лікарів у ліс. Дитина померла

В Одеській області поліція всю ніч шукала 36-річну жительку Подільського району, яка з хворою двомісячною дитиною втекла в ліс.

Жінку вдалося знайти лише вранці – її і дитину доставили в лікарню, проте врятувати немовля не вдалося, повідомляє видання Думская.

Від родичів правоохоронці дізналися, що дитина була хвора, а жінка не бажала звертатися в лікарню, тому вони самі викликали швидку. Жінка вирішила, що у неї можуть забрати малюка, тому втекла і ховалася всю ніч у лісі.

– Поліцейські разом з місцевими жителями обійшли всі порожні будинки, перевірили можливі місця перебування зниклої. Вранці її знайшли і відразу доставили в лікарню. Дитина була в тяжкому стані і через деякий час померла. За висновком експертизи причиною смерті стало запалення легенів, – прокоментував інцидент начальник Подільського відділу поліції Микола Піщанський.

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За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ст. 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена ​​опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Жінці оголошено про підозру.

Нагадаємо, як в Одеській області на очах у бабусі дитину розчавило воротами.

ФотоHelgardas/Dreamstime.com

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