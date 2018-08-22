На Одещині жінка з немовлям втекла від лікарів у ліс. Дитина померла

В Одеській області поліція всю ніч шукала 36-річну жительку Подільського району, яка з хворою двомісячною дитиною втекла в ліс.
Жінку вдалося знайти лише вранці – її і дитину доставили в лікарню, проте врятувати немовля не вдалося, повідомляє видання Думская.
Від родичів правоохоронці дізналися, що дитина була хвора, а жінка не бажала звертатися в лікарню, тому вони самі викликали швидку. Жінка вирішила, що у неї можуть забрати малюка, тому втекла і ховалася всю ніч у лісі.
– Поліцейські разом з місцевими жителями обійшли всі порожні будинки, перевірили можливі місця перебування зниклої. Вранці її знайшли і відразу доставили в лікарню. Дитина була в тяжкому стані і через деякий час померла. За висновком експертизи причиною смерті стало запалення легенів, – прокоментував інцидент начальник Подільського відділу поліції Микола Піщанський.
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За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ст. 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Жінці оголошено про підозру.
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