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На Північному мосту у Києві вдарилися 6 авто – утворився затор

У Києві на Північному мосту сталася дТП за участі 6 автомобілів.

ДТП у Києві

Про це повідомляє Київ Оперативний.

За словами очевидців, через аварію утворився серйозний затор в бік станції метро Почайна (Петрівка).

Читайте: Фура протаранила автобус у Дніпропетровській області – 16 постраждалих

Нагадаємо, у Польщі перекинувся автобус з 54 українцями, які їхали зі Львова до Відня.

Фото: Киев Оперативный

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