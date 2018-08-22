Отримала відео і вистрибнула з вікна: дівчинка ледь не загинула через гру Момо

У Кривому Розі 13-річна дівчинка вистрибнула з вікна шостого поверху. Такий вчинок пов’язують з суїцидальної грою Момо.

За словами однокласників дівчинки, вона сильно цікавилася Момо і навіть змогла з нею зв’язатися. Соня показувала друзям відео, яке їй нібито надіслала Момо. Відео, за розповідями однокласників, моторошне, передають Факти. Соня розіслала своїм друзям повідомлення: “Прощайте, я сьогодні піду”.

Кілька друзів, отримавши дивне повідомлення, кинулися до її дому, де побачили як вона сидить на підвіконні. Перед тим як стрибнути вниз, Соня чогось пальцями затиснула ніс, ніби збиралася пірнати.

Дівчинку госпіталізували у Дніпропетровську обласну дитячу лікарню. У перші дні медики не давали ніяких прогнозів.

– Були спроби вийти з коми, – розповіли у Дніпропетровській обласній дитячій лікарні. – Дівчинку ввели у штучний сон. Найголовніше на сьогоднішній день – це стан головного мозку і легень.

Зараз дівчинка вже вийшла з коми, але стан як і раніше залишається стабільно важким. У поліції повідомили про те, що було відкрито кримінальне провадження за статтею Доведення до самогубства. Санкція за цією статтею – до 10 років позбавлення волі.

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До речі, у мережі з’явився скріншот із номером телефону куратора смертельної гри Момо.