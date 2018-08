Потужний землетрус у Венесуелі: проводиться евакуація

Про це повідомляє Associated Press.

За даними Геологічної служби США, сила поштовхів була на рівні 7,3 бала за шкалою Ріхтера, епіцентр знаходився на глибині 123 км за 20 км від слабо населеного центрального півострова Каріако, який раніше вже пережив кілька руйнівних землетрусів.

Свідок подій в Кумані, найбільшому місті поблизу епіцентру, повідомив про кількох травмованих у торговому центрі внаслідок падіння ескалатора.

У центрі Каракаса в результаті землетрусу бетон з недобудованого офісного центру Вежа Давида впав на тротуар. Офісні працівники і жителі покинули будівлі і будинки.

Офіційних даних про поранення або великі руйнування немає.

Землетрус відчувався на відстані від столиці Колумбії Боготи, де органи влади ненадовго закрили міжнародний аеропорт для огляду можливих пошкоджень злітно-посадкової смуги.

7.3 magnitude earthquake just hit Trinidad. That was crazy. I was shook af. I pray everyone is ok. #TrinidadandTobago #venezuela #earthquake pic.twitter.com/epPZi3Ehrc

— KeymaniX8 (@KeymaniX8) 21 августа 2018 г.