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У Києві загорілось авто з водієм всередині. Чоловік госпіталізований

Поблизу Залізничного шосе у Києві сталося загоряння автомобіля Opel. Постраждав водій.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

– І хоча, всі служби порятунку досить оперативно прибули на місце без травмованих не обійшлося – водій з опіками у кареті швидкої, – йдеться в повідомленні.

ЧитайтеВибух у Києві: згорів автомобіль, є поранені

Причини пожежі встановлюються.

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У Києві загорілось авто з водієм всередині. Чоловік госпіталізований / 4 фотографии

До слова, днями у Тернополі на газовій заправці вибухнуло таксі. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Фото: Київ Оперативний.

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