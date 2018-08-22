У Молдові перекинувся автобус, що їхав до Затоки – є жертви

У Молдові перекинувся автобус, який слідував за маршрутом Кишинів – Затока.

У Молдові, неподалік від кордону з Україною, перекинувся автобус Кишинів – Затока. У результаті ДТП загинули 3 людини, 12 осіб доставили до лікарні, повідомляє Укрінформ.

– Як поінформували в Генеральному інспектораті поліції, автобус, в якому знаходився 41 пасажир, врізався в причіп трактора, що їхав попереду, і рухався без включених освітлювальних сигналів. Від удару автобус перекинувся, а причіп трактора занесло на зустрічну смугу, де він вдарився в легковий автомобіль, що рухався по зустрічній смузі, – йдеться у повідомленні.

Всі загиблі – громадяни Молдови. Проводяться додаткові слідчі заходи.

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До слова, у Києві на Північному мості сталася ДТП за участю 6 автомобілів.