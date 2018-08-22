PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У Молдові перекинувся автобус, що їхав до Затоки - є жертви/

У Молдові перекинувся автобус, що їхав до Затоки – є жертви

У Молдові перекинувся автобус, який слідував за маршрутом Кишинів – Затока.

ДТП

У Молдові, неподалік від кордону з Україною, перекинувся автобус Кишинів – Затока. У результаті ДТП загинули 3 людини, 12 осіб доставили до лікарні, повідомляє Укрінформ.

– Як поінформували в Генеральному інспектораті поліції, автобус, в якому знаходився 41 пасажир, врізався в причіп трактора, що їхав попереду, і рухався без включених освітлювальних сигналів. Від удару автобус перекинувся, а причіп трактора занесло на зустрічну смугу, де він вдарився в легковий автомобіль, що рухався по зустрічній смузі, – йдеться у повідомленні.

Всі загиблі – громадяни Молдови. Проводяться додаткові слідчі заходи.

Читайте: У РФ здійснив аварійну посадку літак з палаючим двигуном

До слова, у Києві на Північному мості сталася ДТП за участю 6 автомобілів.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

ДТП у Києві
На Північному мосту у Києві вдарилися 6 авто – утворився затор
масштабна ДТП за участю автомобіля BMW
Авто розкидані по дорозі: у Києві водій BMW зніс кілька машин
ДТП з українцями у Польщі: постраждалих залишили без медичної допомоги
Швидка допомога
Смертельна ДТП під Рівним: мотоцикліст в’їхав у МАЗ
ДТП
ДТП з українцями у Польщі: водія автобуса заарештували
Фура протаранила автобус на Дніпропетровщині – 16 постраждалих
Бук протаранив бізнес-центр
Міноборони з’ясовує, чому Бук протаранив бізнес-центр у центрі Києві
ДТП під Вінницею
ДТП з мікроавтобусом під Вінницею: загинула людина, 7 травмовані
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка