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У РФ здійснив аварійну посадку літак з палаючим двигуном

В аеропорт Уфи відразу після вильоту в Сочі екстрено повернувся Ту-204, на борту якого було 202 пасажири.

Горить літак

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Пасажирський літак Ту-204 здійснив аварійну посадку. Причина – загорівся лівий двигун.

Людей евакуювали за допомогою надувних трапів.

Ніхто з пасажирів, попередньо, не постраждав.

Читайте: Баскетболіст закинув м’яч у кільце з літака

До слова, нещодавно літак змушений був здійснити екстрену посадку в аеропорту іспанського міста Сантьяго-де-Компостела через погане самопочуття пасажирки, яка проковтнула пакетики з кокаїном.

Фото: скрін відео Блокнот Краснодар

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