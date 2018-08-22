У США через пекельний флешмоб дівчинка ледь не згоріла живцем (18+)

У США з’явилася перша постраждала від небезпечного флешмобу Fire challenge. Дівчинка-підліток потребує кількох операцій.

У Детройті, штат Мічиган, 12-річна дівчинка підпалила себе і отримала сильні опіки. Підліток пішла на це через популярність флешмобу Fire challenge.

Тімія Ландерс потрапила до лікарні з опіками по всьому тілу. За словами її матері, дівчинка сиділа з кількома друзями у своїй кімнаті. Через деякий час жінка почула жахливий крик і побачила дочку, яка була вся у полум’ї, пише The Washington Post..

Дівчинка отримала сильні опіки, вона насилу рухається і говорить. Підлітку будуть робити три операції і вона проведе кілька місяців у лікарні.

Суть смертельного флешмобу у тому, щоб облити себе горючою рідиною, а потім самотужки загасити полум’я.

У мережі подібні ролики з’явилися ще кілька років тому, але зараз флешмоб заново “воскрес”.

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До речі, такого роду флешмоби у мережі не новинка. Там постійер з’являються смертельні ігри. Наприклад, нещодавно школярі запустили страшний флешмоб , суть якого полягає в тому, щоб якомога довше протримати руку під струменем дезодоранту.