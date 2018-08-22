На перехресті вулиць Маршала Рибалка та Чорновола у Києві заглох танк.
Про це повідомляє 112 Україна.
Відзначається, що танк прямував у центр – на репетицію параду до Дня незалежності.
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За інформацією очевидців, танк стояв посеред вулиці близько двох годин і час від часу димів.
У центрі Києва задимівся і заглох танк по дорозі на репетицію параду / 4 фотографии
Нагадаємо, 19 серпня під час репетиції одна з бойових машин, яка рухалася в колоні військової техніки, виконуючи поворот, здійснила зіткнення з будівлею по вулиці Ярославській.
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