PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У центрі Києва задимівся і заглох танк по дорозі на репетицію параду/

У центрі Києва задимівся і заглох танк по дорозі на репетицію параду

На перехресті вулиць Маршала Рибалка та Чорновола у Києві заглох танк.

Про це повідомляє 112 Україна.

Відзначається, що танк прямував у центр – на репетицію параду до Дня незалежності.

Читайте: Зброя незалежності: що покажуть на параді в Києві (ТЕСТ)

За інформацією очевидців, танк стояв посеред вулиці близько двох годин і час від часу димів.

image image image image
У центрі Києва задимівся і заглох танк по дорозі на репетицію параду / 4 фотографии

Нагадаємо, 19 серпня під час репетиції одна з бойових машин, яка рухалася в колоні військової техніки, виконуючи поворот, здійснила зіткнення з будівлею по вулиці Ярославській.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

День незалежності 2018: чи знаєте ви географію України – ТЕСТ
Танк
Парад до Дня незалежності 2018: українцям покажуть танк за стандартами НАТО
День незалежності України 2018: як перекриють центр Києва
Літаки над Хрещатиком
Літаки і гелікоптери над Хрещатиком: як пройшла репетиція параду
День незалежності 2018: чи знаєте ви історію України? – ТЕСТ
Якою буде погода на День незалежності України
Куди піти у Києві на День незалежності: афіша заходів
ДТП та зіпсований асфальт – репетиція військового параду у Києві 2018
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка