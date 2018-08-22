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Вибух і пожежа. У Нідерландах чоловік на авто протаранив мерію і загинув

У місті Беммель, що на кордоні Нідерландів із Німеччиною, у ніч на 22 серпня чоловік за кермом автомобіля навмисно врізався у будівлю мерії.

У Нідерландах чоловік на авто протаранив мерію і загинув

Про це повідомляє телекомпанія NRC.

Автомобіль у момент зіткнення вибухнув і загорівся, оскільки в ньому знаходилися два балони з газом, а водій загинув.

Постраждала також будівля мерії міста.

При цьому вибухнув тільки один балон.

Відзначається, що дії водія були навмисними, оскільки він об’їжджав перешкоди на шляху до будівлі.

Читайте: Стрілянина у коледжі Росії: невідомі на машинах обстріляли людей

До слова, нещодавно в Амстердамі фургон протаранив будівлю газети та загорівся.

Фото: Roland Heitink/ANP

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