Вибух і пожежа. У Нідерландах чоловік на авто протаранив мерію і загинув

У місті Беммель, що на кордоні Нідерландів із Німеччиною, у ніч на 22 серпня чоловік за кермом автомобіля навмисно врізався у будівлю мерії.
Про це повідомляє телекомпанія NRC.
Автомобіль у момент зіткнення вибухнув і загорівся, оскільки в ньому знаходилися два балони з газом, а водій загинув.
Постраждала також будівля мерії міста.
При цьому вибухнув тільки один балон.
Відзначається, що дії водія були навмисними, оскільки він об’їжджав перешкоди на шляху до будівлі.
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До слова, нещодавно в Амстердамі фургон протаранив будівлю газети та загорівся.
Фото: Roland Heitink/ANP
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