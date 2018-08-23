Ножем у серце: в Одесі чоловіка вбили через зауваження про паркування

В Одесі чоловік убив сусіда через зауваження про паркування автомобіля.

Про це повідомили в прес-службі поліції Одеської області.

– Трагедія сталася біля одного із житлових будинків на вул. Космонавтів в Одесі. Між сусідами раніше неодноразово виникали сварки. Один із одеситів паркував машину під вікнами квартири іншого чоловіка, часто спрацьовувала автомобільна сигналізація, що створювало незручності громадянам. 28-річний місцевий житель вийшов у двір, зробив зауваження сусіду. Виникла сварка, потім бійка. Під час чого власник транспортного засобу завдав опоненту два удари ножем, один з них – в область серця, – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що потерпілого госпіталізували, проте чоловік помер у лікарні.

Правопорушника затримано.

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