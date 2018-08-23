Під Версалем чоловік з ножем напав на перехожих. Є загиблий і поранені

У передмісті Парижа неподалік Версаля озброєний ножем злочинець напав на перехожих.

Це сталося у французькій комуні Трап, передає AFP.

У результаті атаки загинув один чоловік та ще двоє отримали поранення.

Поліція нейтралізувала нападника, зазначає Le Figaro.

За даними BFM TV, злочинець – чоловік 1982 року народження, раніше судимий.

Мови про теракт поки не йде. Ймовірною причиною нападу став побутовий конфлікт.

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До речі, у районі Моресне-Шапель (Бельгія) чоловік напав з ножем в ресторані на колишню дружину та її мачуху. Загинули три людини, включаючи самого нападника.