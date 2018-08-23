Тягнув за ноги в ліс. У РФ пітбуль відбив у педофіла 11-річну господиню

У маленькому містечку в Ленінградській області РФ пес бійцівської породи пітбультер’єр врятував свою 11-річну господиню від чоловіка, який напав на неї під час прогулянки.
Про це повідомляє місцеве видання Невские новости з посиланням на джерела в поліції.
Мати дівчинки розповіла, що під час прогулянки з собакою на її неповнолітню дочку напав невідомий чоловік.
За її словами, злочинець схопив дівчинку за ноги і потягнув у лісосмугу, б’ючи при цьому палицею.
На щастя, дівчинку врятував вірний пес, який прогриз намордник і накинувся на педофіла. Злочинець відпустив жертву і втік.
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До слова, у Рівненській області на дитячому майданчику дворовий пес напав на 7-річну дівчинку.
Фото: dreamstime.com
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