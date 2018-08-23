PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Тягнув за ноги в ліс. У РФ пітбуль відбив у педофіла 11-річну господиню/

Тягнув за ноги в ліс. У РФ пітбуль відбив у педофіла 11-річну господиню

У маленькому містечку в Ленінградській області РФ пес бійцівської породи пітбультер’єр врятував свою 11-річну господиню від чоловіка, який напав на неї під час прогулянки.

пітбультер'єр

Про це повідомляє місцеве видання Невские новости з посиланням на джерела в поліції.

Мати дівчинки розповіла, що під час прогулянки з собакою на її неповнолітню дочку напав невідомий чоловік.

За її словами, злочинець схопив дівчинку за ноги і потягнув у лісосмугу, б’ючи при цьому палицею.

На щастя, дівчинку врятував вірний пес, який прогриз намордник і накинувся на педофіла. Злочинець відпустив жертву і втік.

Читайте: Під Києвом “любителька” собак перетворила життя сусідів на пекло

До слова, у Рівненській області на дитячому майданчику дворовий пес напав на 7-річну дівчинку.

Фото: dreamstime.com

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Росії різко обвалився рубль
Смоленська катастрофа
Через 8 років. РФ дозволила Польщі оглянути уламки літака Качиньського
НАТО пояснило Путіну, навіщо стягує війська до кордону РФ
Обмін полоненими: Київ готовий помилувати ще двох громадян РФ
Санкції проти РФ
Латвія і Естонія мають намір стягнути з РФ збитки за радянську окупацію
Горить літак
У РФ здійснив аварійну посадку літак з палаючим двигуном
Суддя звільнився після веселощів з оголеною блондинкою на заправці (18+)
Страшна цифра. Олег Сенцов голодує вже 100 днів
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка