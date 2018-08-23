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У Бельгії чоловік зарізав у ресторані колишню дружину та її мачуху

В районі Моресне-Шапель (Бельгія) чоловік напав з ножем в ресторані на колишню дружину та її мачуху. Загинули три людини, включаючи самого нападника.

Про це повідомляє RTL.

Відзначається, що кілька людей поранені.

– Деякі свідки повідомили, що чоловік прийшов в ресторан, щоб завдати удару своєї колишньої дружини та її мачухи. Згідно з непідтвердженою інформацією, пара розлучилася півтора року тому, – йдеться в повідомленні.

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На місце події прибули поліція, швидка допомога і вертоліт.

За даними поліції, це не є терористичним актом.

Нагадаємо, днями у Києві чоловік наніс смертельне поранення в шию своєму товаришу.

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