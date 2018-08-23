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У Києві чоловік підкинув гранату під двері колишньої коханки

У Києві 44-річний іноземець вимагав у колишньої співмешканки гроші, погрожував вбивством і навіть наважився підкласти під двері її квартири гранату.

Граната

Правоохоронці, які прибули в один із будинків на вулиці Академіка Заболотного, знайшли біля вхідних дверей квартири предмет, схожий на гранату, повідомляє столична поліція.

Це була граната Ф-1 із запобіжним кільцем до неї, яка була приведена у бойову готовність та лежала так, що вхідні двері, які відчинять, могли її зачепити.

Вибухотехніки вилучили боєприпас і направили на експертизу.

Правоохоронці також довідалися, що у квартирі мешкає матір із двома синами та 31-річною донькою. Вона раніше жила зі співмешканцем, із яким згодом розійшлася.

Нещодавно він почав вимагати у жінки гроші, які він нібито вклав у розвиток її бізнесу, і надсилав смс-повідомлення із погрозами. Киянка навіть перерахувала вимагачу певну суму, але йому цього було замало.

Відкрито кримінальні справи за ч. 2 ст. 189 (Вимагання) та ч.2. ст.15, ч. 2 ст.115 (Замах на умисне вбивство). Зловмиснику оголошено про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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У Києві чоловік підкинув гранату під двері колишньої коханки / 4 фотографии

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До слова, у Запорізькій області, у центрі Бердянську, намагалисяпідірвати зал ігрових автоматів.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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