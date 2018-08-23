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У Києві маршрутка в’їхала в авто поліції

Сьогодні вночі у Дарницькому районі Києва зіткнулися маршрутне таксі і машина охорони.

ДТП

У результаті постраждав водій легкового автомобіля. Про це йдеться на сторінці dtp.kiev.ua у соцмережі Facebook.

ДТП сталася на Харківському шосе, 56. За словами очевидців, маршрутник не зреагував і в’їхав в авто поліції.
На місці НП працювали патрульна поліція і швидка допомога.

Читайте:

До речі, вчора поблизу Залізничного шосе у Києві сталося загоряння автомобіля Opel.

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