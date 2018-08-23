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У Рівному пацієнт побив лікаря швидкої

У Рівному пацієнт напав на лікаря швидкої під час надання допомоги.

Нацполіція

У Рівному пацієнт побив одну з лікарів швидкої допомоги, яка прибула на виклик про серйозне ДТП, повідомляє AIF.ua.

Лікар Олена Михайлова отримала черепно-мозкову травму і струс головного мозку. Винуватець події зник, але поліції вдалося розшукати його за допомогою номера, з якого викликали швидку допомогу.

Справу розслідують за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень.

– Після завершення лікування потерпілій буде призначено судово-медичну експертизу, за результатами якої буде прийнято процесуальні рішення, зокрема, повідомлення зловмисникові про підозру, – розповіла інспектор відділу комунікацій Нацполіції у Рівненській області Марія Юстицька.

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До слова, в Одесі чоловік вбив сусіда через зауваження про паркування автомобіля.

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