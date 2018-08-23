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У торгівельному центрі Шотландії розпорошили невідому речовину. 40 людей у лікарні

У Глазго, Шотландія, у торгівельному центрі Silverburn розпорошили невідому хімічну речовину Постраждало 40 осіб.

Про це повідомляє The Scottish Sun.

За словами одного з очевидців, через розпилювання невідомої речовини у відвідувачів ТЦ почалися напади кашлю. Всі відвідувачі торгового центру були терміново евакуйовані. Медики надали допомогу постраждалим.

У даний момент невідомо, яка речовина призвела до отруєння відвідувачів Silverburn. Також не уточнюється, в якому стані перебувають постраждалі.

Поліція Глазго терміново оточила всі під’їзди до Silverburn і територію навколо торгівельного центру.

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До речі, у Молдові перекинувся автобус, який слідував за маршрутом Кишинів – Затока.

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