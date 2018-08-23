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В Одесі 78-річний чоловік випав з 7-го поверху готелю

В одному з готелів у центрі Одеси сталася трагедія – гість, який винаймав кімнату на 7-му поверсі, випав із балкону і загинув.

Швидка допомога

Про це повідомляє обласна поліція.

Правоохоронці встановили, що загиблому чоловіку 78 років.

За попередніми даними, причина смерті – самогубство.

Вирішується питання про відкриття справи за ч. 1 ст. 115 – Умисне вбивство.

Читайте: У Вишневому дівчина випала з вікна багатоповерхівки

Нагадаємо, нещодавно у Києві напівголий чоловік вистрибнув з вікна лікарні.

Фото: dpchas.com.ua

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