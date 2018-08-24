У Перу стався сильний землетрус – поштовхи відчували по всій країні

У Перу стався землетрус магнітудою 7,1 бали.
Про це повідомляє Reuters, посилаючись на дані Геологічної служби США.
– Поштовхи силою в 7,1 бали були зафіксовані вранці в п’ятницю в Перу в 250 км на північний захід від Мальдонадо на глибині 610 км, – йдеться у повідомленні.
Інформації про жертв і руйнування наразі немає. Користувачі соцмереж повідомляють, що поштовхи відчували по всій території країни і на півночі Чилі.
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До слова, у місті Беммель, на кордоні Нідерландів з Німеччиною, в ніч на 22 серпня чоловік за кермом автомобіля навмисно врізався в будівлю мерії.
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