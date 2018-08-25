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5 днів без їжі і води: родину на надувному човні віднесло у відкрите море (18+)

У районі Новоросійська родину віднесло на гумовому човні у відкрите море, де вони пробули 5 днів без їжі і води.

За словами жінки, вони хотіли випробувати новий надувний човен, взяли з собою снасті для риболовлі і пачку насіння, пише КП. Планували плавати близько півгодини, але через 15 хвилин після виходу у море з берега подув сильний холодний вітер, який почав відносити їх у відкрите море.

Протягом всього часу у відкритому морі їх човен кілька разів перевертався, під час дощу воду вичерпували з човна долонями.

Холодні ночі змінювалися спекотними днями і у людей з’явилися сильні сонячні опіки. Їм довелося пити морську воду, оскільки прісної вони з собою не взяли. Також подружжя дуже сильно покусали комарі.

На п’ятий день пару помітив капітан танкеру – грек на ім’я Христос (наголос на перший склад). Моряки врятували людей, дали чистий одяг і нагодували.

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Нагадаємо, що Факти ICTV писали про нещасні випадки на воді та як себе поводити у разі виникнення небезпеки.

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