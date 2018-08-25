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На Луганщині 17-річний водій скоїв ДТП: одна людина загинула, четверо поранені

У Луганській області 17-річний хлопець за кермом Opel Astra скоїв смертельну ДТП. Одна дівчина загинула, водій і троє пасажирів потрапили до лікарні з тілесними ушкодженнями.

23 серпня близько 23.50 17-річний водій автомобіля Opel Astra, рухаючись по автодорозі Білокуракине-Лубянка-Олексіївка з смт. Білокуракине, не обрав безпечної швидкості руху.

Через це він не впорався з керуванням і на великій швидкості з’їхав на узбіччя, де здійснив опрокидування авто, повідомляє речник Нацполіції Луганщини Тетяна Погукай.

Внаслідок ДТП 18-річна пасажирка загинула на місці. Водій і ще три пасажирки (17-18 річні дівчата) отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

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На Луганщині 17-річний водій скоїв ДТП: одна людина загинула, четверо поранені / 3 фотографии

Водію повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілому.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

Ми також писали про пожежу на складах Нової пошти в Мукачеві. Вогонь охопив площу 2 тис. 400 кв.м, його гасили майже 6 годин.

Фото: Нацполіція

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