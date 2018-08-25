У Луганській області 17-річний хлопець за кермом Opel Astra скоїв смертельну ДТП. Одна дівчина загинула, водій і троє пасажирів потрапили до лікарні з тілесними ушкодженнями.

23 серпня близько 23.50 17-річний водій автомобіля Opel Astra, рухаючись по автодорозі Білокуракине-Лубянка-Олексіївка з смт. Білокуракине, не обрав безпечної швидкості руху.

Через це він не впорався з керуванням і на великій швидкості з’їхав на узбіччя, де здійснив опрокидування авто, повідомляє речник Нацполіції Луганщини Тетяна Погукай.

Внаслідок ДТП 18-річна пасажирка загинула на місці. Водій і ще три пасажирки (17-18 річні дівчата) отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Читайте: Що робити, якщо став свідком ДТП: покрокова інструкція, поради юриста та медика





На Луганщині 17-річний водій скоїв ДТП: одна людина загинула, четверо поранені / 3 фотографии

Водію повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілому.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.