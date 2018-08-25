Смертельна ДТП на Сумщині: мотоцикліст збив трьох дівчат

У Сумській області 19-річний мотоцикліст наїхав на пішоходів у селі Спаське Кролевецького району.

Відомо, що двоє людей постраждали і перебувають у реанімації, 29-річна дівчина загинула. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Хлопець на швидкості скоїв наїзд на трьох дівчат, які йшли по вулиці села близько третьої години ночі. У результаті постраждала 1988 року народження від отриманих травм померла у лікарні.

На момент приїзду співробітників поліції постраждалі молоді жінки і неповнолітня дівчина вже були госпіталізовані у місцеву лікарню.

Водій транспортного засобу залишив місце події. Під час огляду території поліцейські виявили уламки його мотоциклу. Пізніше на одній з вулиць села увагу поліцейських привернув молодик, який вів у руках мотоцикл. Транспортний засіб був з характерними для ДТП пошкодженнями. А сам водій знаходився у стані сильного алкогольного сп’яніння. Як з’ясувалося, це 19-річний уродженець сусіднього села, який зараз працює зварювальником на одній з фірм у Києві.

У поліції повідомили, що одній з постраждалих 14 років. У неї діагностували забій голови. Інша, 1980 р.н., отримала тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми.

Відкрито кримінальну справу. Водієві загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

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До речі, у Луганській області 17-річний хлопець за кермом Opel Astra скоїв смертельну ДТП. Одна дівчина загинула, водій і троє пасажирів потрапили до лікарні з тілесними ушкодженнями.