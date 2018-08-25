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У Каліфорнії невідомі відкрили стрілянину біля школи. Загинув підліток

У північній частині штату Каліфорнія, США, невідомі влаштували стрілянину біля школи.

У результаті загинув 16-річний підліток, передає The New York Post.

Ще один потерпілий 18 років госпіталізований. Його стан оцінюють як критичний.

Як повідомляє поліція, двоє підозрюваних втекли з місця події, однак пізніше їх затримали. За попередніми даними, стрілянина сталася у результаті конфлікту між двома групами підлітків.

Школу зачинили, ніхто з знаходилися всередині учнів не постраждав. Поліція продовжує розслідування.

Читайте: У Перу стався сильний землетрус – поштовхи відчували по всій країні

До речі, у передмісті Парижа неподалік Версаля озброєний ножем злочинець напав на перехожих.

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