У Мукачеві горіли склади Нової пошти

У Мукачеві на Закарпатті сталася пожежа на складах підприємства Нова пошта. Вогонь охопив площу 2 тис. 400 кв.м. Жертв і постраждалих немає.

Ліквідація пожежі на складах підприємства Нова пошта в Мукачеві тривала майже 6 годин, повідомляє ДСНС.

– 24 серпня о 20.50 в м. Мукачево по вул. Кооперативна, 4 у складській будівлі відділення Нова пошта виникла пожежа. 25 серпня о 02:40 пожежу ліквідовано на площі 2 тис. 400 кв.м, – йдеться у повідомленні.

Жертв і постраждалих немає. Пожежу гасили 52 рятувальники та 11 машин.

Читайте: У США через пекельний флешмоб дівчинка ледь не згоріла живцем (18+)

Тим часом у Новій Пошті додали, що термінал був обладнаний всіма необхідними засобами протипожежної безпеки.

– Після того, як буде отримано доступ на територію терміналу, буде здійснено оцінку збитків. Вартість усіх втрачених посилок буде компенсовано, – додали в компанії.