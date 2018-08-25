У Мукачеві горіли склади Нової пошти

У Мукачеві на Закарпатті сталася пожежа на складах підприємства Нова пошта. Вогонь охопив площу 2 тис. 400 кв.м. Жертв і постраждалих немає.
Ліквідація пожежі на складах підприємства Нова пошта в Мукачеві тривала майже 6 годин, повідомляє ДСНС.
– 24 серпня о 20.50 в м. Мукачево по вул. Кооперативна, 4 у складській будівлі відділення Нова пошта виникла пожежа.
25 серпня о 02:40 пожежу ліквідовано на площі 2 тис. 400 кв.м, – йдеться у повідомленні.
Жертв і постраждалих немає. Пожежу гасили 52 рятувальники та 11 машин.
Читайте: У США через пекельний флешмоб дівчинка ледь не згоріла живцем (18+)
Тим часом у Новій Пошті додали, що термінал був обладнаний всіма необхідними засобами протипожежної безпеки.
– Після того, як буде отримано доступ на територію терміналу, буде здійснено оцінку збитків. Вартість усіх втрачених посилок буде компенсовано, – додали в компанії.
Раніше поблизу Залізничного шосе в Києві загорівся автомобіль Opel – постраждав водій.