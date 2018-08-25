Залишив записи і малюнки на стінах: хлопець повісився через гру Момо

Суїцидальна гра для підлітків Момо почала свою активність – з’явилася друга жертва.

В Індії поліція розслідує обставини загибелі 18-річного школяра, який також грав у цю “гру”.

Про це йдеться на сайті Факти.

В індійському місті Дарджилінг юнак на ім’я Маніш Сарк повісився у коморі біля свого будинку. З’ясувалося, що він залишив зловісні малюнки і написи на стінах – у тому числі “повішений”, “око диявола” та інші.

– Такий саме малюнок повішеної людини, який залишив Маніш, я бачив у Момо. Ця гра відповідальна за його смерть, – заявив кузен загиблого. – Мій син був щирим, працьовитим і безневинним. Він часто грав в онлайн-ігри. Я впевнена, що Момо забрала його у нас, – сказала убита горем мати Чандра Майя Саркі.

Стало відомо, що незадовго до смерті учень 12-го класу приватної школи приєднався до суїцидальної гри Момо у додатку WhatsApp. Вчителька Саріта Шарма сказала, що деякі друзі Маніша також грали у Момо, але потім припинили.

Маніш спочатку ставився до гри, як до розваги. Він виконав два завдання Момо, але потім йому набридло. Він спробував стерти гру, але вона загадковим чином з’являлася на його телефоні знову і знову.

– Я навіть двічі переформатував телефон, – говорив юнак незадовго до смерті.

Наляканий, він все розповів батькам. А вже через кілька днів наклав на себе руки.

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Нагадаємо, що у Кривому Розі 13-річна дівчинка вистрибнула з вікна шостого поверху. Такий вчинок пов’язують з суїцидальної грою Момо.