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Під Балаклією горить звалище

Поблизу міста Балаклії Харківської області сьогодні о 12.05 загорілося несанкціоноване сміттєзвалище.

Пожежа

Про це повідомляє ДСНС.

Вогонь охопив площу близько 1,5 га, перекинувся на лісосмугу та загрожував розповсюдитись на поруч розташоване міське сміттєзвалище.

Для ліквідації пожежі прибули підрозділи ДСНС з Балаклії, чотирьох сусідніх районів, а також бійці відомчої пожежної охорони Міноборони на трьох одиницях техніки.

О 16.05 пожежний гелікоптер Мі-8 розпочав гасити пожежу з повітря. Він зробив уже 20 скидів води.

Роботи з пожежогасіння продовжуються. О 16.53 загоряння локалізовано.

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Під Балаклією горить звалище / 2 фотографии

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Нагадаємо, 3 травня 2018 року на технічній території військового арсеналу Міноборони у Балаклії сталася пожежа – загорілася суха трава з подальшими одиночними вибухами боєприпасів. Жертв і постраждалих немає.

Фотоdsns.gov.ua

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