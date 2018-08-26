Поблизу міста Балаклії Харківської області сьогодні о 12.05 загорілося несанкціоноване сміттєзвалище.

Про це повідомляє ДСНС.

Вогонь охопив площу близько 1,5 га, перекинувся на лісосмугу та загрожував розповсюдитись на поруч розташоване міське сміттєзвалище.

Для ліквідації пожежі прибули підрозділи ДСНС з Балаклії, чотирьох сусідніх районів, а також бійці відомчої пожежної охорони Міноборони на трьох одиницях техніки.

О 16.05 пожежний гелікоптер Мі-8 розпочав гасити пожежу з повітря. Він зробив уже 20 скидів води.

Роботи з пожежогасіння продовжуються. О 16.53 загоряння локалізовано.



Під Балаклією горить звалище / 2 фотографии

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Нагадаємо, 3 травня 2018 року на технічній території військового арсеналу Міноборони у Балаклії сталася пожежа – загорілася суха трава з подальшими одиночними вибухами боєприпасів. Жертв і постраждалих немає.

Фото: dsns.gov.ua