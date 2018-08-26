Смертельна ДТП на Рівненщині: троє хлопців розбилися на мотоциклі

У Рокитнівському районі Рівненської області внаслідок ДТП, яка сталася сьогодні вранці, загинуло двоє неповнолітніх юнаків.
Як повідомляє обласна поліція, що між селами Глинне та Познань 16-річний водій мотоцикла злетів з дороги в меліоративну канаву та зіткнувся з деревом.
Внаслідок ДТП водій загинув на місці, 17-річний пасажир помер у швидкій дорогою до лікарні. Ще один підліток перебуває у реанімації.
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Усі троє юнаків – жителі села Глинне Рокитнівського району.
До речі, у Луганській області 17-річний хлопець за кермом Opel Astra скоїв смертельну ДТП. Одна дівчина загинула, водій і троє пасажирів потрапили до лікарні з тілесними ушкодженнями.
Фото: rv.npu.gov.ua
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