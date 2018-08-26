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Стрілянина у Флориді: щонайменше 4 загиблих

У Джексонвілі, штат Флорида, США, у розважальному центрі сталася стрілянина. Загинули щонайменше 4 людей, ще 11 – поранено.

Поліція просить поки уникати місця стрілянини, передає Reuters.

– Масова стрілянина у Джексонвіль Лендінг. Не наближайтеся до цього місця. Територія не є безпечною на даний момент. Не підходьте! – йдеться у повідомленні.

Водночас поліція ще не назвала точну кількість загиблих і постраждалих.

Пізніше стало відомо, що одного стрілка вбито.

Читайте: Біля Агентства нацбезпеки США відкрили стрілянину по людях

Нагадаємо, 14 лютого у місті Паркленд на півдні Флориди сталасястрілянина у школі.  Тоді загинули 17 чоловік.

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