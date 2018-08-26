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У Кривому Розі ВАЗ збив на смерть 9-річну дівчинку і зник

На вулиці Миколи Світальського у Кривому Розі близько 18.20 автомобіль ВАЗ-21099 збив 9-річну дівчинку і зник із місця аварії.

Авто збило дитину

На жаль, лікарі швидкої допомоги не змогли врятувати дитину, повідомляє 1tv.kr.ua.

Поліція оголосила у місті план Перехоплення.

Правоохоронці розшукують темно-синій ВАЗ-21099 і просять усіх очевидців аварії звертатись до поліції.

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У Кривому Розі ВАЗ збив на смерть 9-річну дівчинку і зник / 3 фотографии

Читайте: У Києві фура збила пішохода, що перебігав Кільцеву

До слова, у Запоріжжі на Набережній автомобіль збив матір і 5-річну дитину.

Фото1tv.kr.ua

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