На вулиці Миколи Світальського у Кривому Розі близько 18.20 автомобіль ВАЗ-21099 збив 9-річну дівчинку і зник із місця аварії.
На жаль, лікарі швидкої допомоги не змогли врятувати дитину, повідомляє 1tv.kr.ua.
Поліція оголосила у місті план Перехоплення.
Правоохоронці розшукують темно-синій ВАЗ-21099 і просять усіх очевидців аварії звертатись до поліції.
У Кривому Розі ВАЗ збив на смерть 9-річну дівчинку і зник / 3 фотографии
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До слова, у Запоріжжі на Набережній автомобіль збив матір і 5-річну дитину.
Фото: 1tv.kr.ua
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