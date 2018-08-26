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У Києві бандити на авто викрали людину

У Дніпровському районі Києва троє чоловіків схопили на вулиці перехожого і повезли на автомобілі Volkswagen Golf з номерами литовської реєстрації.

Викрадення людини у Києві

Поліція ввела оперативний план Перехоплення, повідомляє Інформатор.

Інцидент стався на вулиці Раїси Окіпної, 2.

Правоохоронців викликав очевидець викрадення.

О 18.40 патрульним вдалося знайти і затримати викрадачів.

Їх загнали в глухий кут. У машині знаходилися тільки двоє бандитів, третій втік.

Читайте: Дівчина себе “викрала”, щоб випросити у батьків 100 тис. грн

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У Києві бандити на авто викрали людину / 3 фотографии

Нагадаємо, місць тому у Києві невідомі викрали сина фінансового аташе Посольства Лівії в Україні.

Фото: Віталій Куздровський/Інформатор

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