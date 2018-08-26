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У Німеччині евакуювали 18 тис. людей через 500-кілограмову бомбу

У німецькому місті Людвігсхафен під час будівельних робіт виявили небезпечну знахідку – бомбу часів Другої світової війни.

Бомба у Німеччині

Влада міста змушена була евакуювати понад 18 тис. жителів, повідомляє The Local.

Вага боєприпасу становить близько 500 кг.

Вибухотехнікам знадобилося близько шести годин на знешкодження бомби.

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Тепер жителі міста зможуть повернутися у свої домівки.

 

До слова, у липні  в Італії поліція евакуювала понад 11 тис. осіб після того, як виявили бомбу часів Другої світової війни.

ФотоStadt Ludwigshafen

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