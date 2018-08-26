У Німеччині евакуювали 18 тис. людей через 500-кілограмову бомбу

У німецькому місті Людвігсхафен під час будівельних робіт виявили небезпечну знахідку – бомбу часів Другої світової війни.

Влада міста змушена була евакуювати понад 18 тис. жителів, повідомляє The Local.

Вага боєприпасу становить близько 500 кг.

Вибухотехнікам знадобилося близько шести годин на знешкодження бомби.

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Тепер жителі міста зможуть повернутися у свої домівки.

До слова, у липні в Італії поліція евакуювала понад 11 тис. осіб після того, як виявили бомбу часів Другої світової війни.

Фото: Stadt Ludwigshafen