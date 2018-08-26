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У Рівному таксист розстріляв пасажирів

На вулиці Данила Галицького у Рівному у ніч на 26 серпня між водієм таксі та двома його пасажирами стався конфлікт, який закінчився стріляниною.

Пістолет

Про це повідомляє о бласна поліція.

Під час бійки 48-річний таксист дістав із авто спецпристрій для відстрілу ґумовими кулями та здійснив попереджувальний постріл вгору, після чого пролунало ще два постріли.

Внаслідок стрілянини поранено 30-річного пасажира. Його госпіталізовано з пораненням грудної клітки, загрози життю немає.

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Зазначається, що спецпристрій зареєстрований, у водія таксі є дозвіл.

За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 – Хуліганство.

Днями у Києві біля столичного автовокзалу стався конфлікт між групою чоловіків, який закінчився стріляниною.

Фото: pixabay.com

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