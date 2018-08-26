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Задимлення літака в аеропорту Праги: евакуювали 100 пасажирів

У Празі в міжнародному аеропорту імені Вацлава Гавела сьогодні вранці сталася НП.

Задимлення в літаку

Через задимлення на борту були евакуйовані близько 100 пасажирів літака авіакомпанії Tunisair, повідомляє AIRLIVE.

У салоні літака, що виконував рейс Монастір – Прага, виникло задимлення.

Людей евакуювали по надувних трапах відразу після посадки літака, ніхто не постраждав.

Причини задимлення з’ясовуються.

Читайте: Баскетболіст закинув м’яч у кільце з літака

До слова, нещодавно літак змушений був здійснити екстрену посадку в аеропорту іспанського міста Сантьяго-де-Компостела через погане самопочуття пасажирки, яка проковтнула пакетики з кокаїном.

Фото: AIRLIV

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