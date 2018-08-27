У центрі Києва правоохоронці викрили заклад, що надавав сексуальні послуги під виглядом масажного салону. Місячний дохід установи складав 250 тисяч гривень.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом організації у Києві сексуальних послуг під виглядом масажного салону.

Дохід від діяльності складав 250 тисяч гривень на місяць, а вартість послуг – 700 гривень за годину, повідомляє Нацполіція.

У салоні працювала адміністратор, яка отримувала від клієнтів гроші та передавала їх організаторці бізнесу.









700 грн/год. У центрі Києва бордель замаскували під масажний салон / 5 фотографий

– 29-річна киянка орендувала квартиру на вулиці Саксаганського та підшукувала дівчат для надання чоловікам інтимних послуг.

Клієнтів вона знаходила через інтернет за оголошенням про надання послуг еротичного масажу.

Під час проведення санкціонованих обшуків у квартирі, автомобілі та в житловому будинку організаторки вилучили гроші, мобільні телефони, відеокамеру та комп’ютер, які направили на експертизу, – розповідають у поліції.

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Розпочато кримінальне провадження за статтею Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією.

Організаторці злочинного бізнесу оголошено про підозру у скоєнні злочину. Їй загрожує до 7 років позбавлення волі.

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