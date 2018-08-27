Бійню у Флориді влаштував відомий геймер: вбив двох людей і застрелився

Стрілянину у Флориді під час турніру з відеогри Madden NFL в місті Джексонвілл відкрив минулорічний переможець кібертурніра – 24-річний Девід Катц із Балтимора.
Про це повідомляє видання The Los Angeles Times.
Відомий геймер після програшу вихопив пістолет і відкрив вогонь, убивши відразу двох людей і наклав на себе руки.
За уточненими даними, хлопець поранив також 11 осіб.
Відзначається, що 26 серпня у розважальному комплексі The Jacksonville Landing проходив відбірковий етап турніру. Двоє його переможців мали б у жовтні взяти участь у головному змаганні з Madden NFL 19 у Лас-Вегасі з призом у 25 тис. доларів.
У будинку Катца в Балтиморі уже провели обшук.
Офіційно про мотиви стрілка поки не повідомляється.
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Раніше повідомлялося, що внаслідок стрілянини у розважальному центрі Джексонвілля (Флорида) загинули щонайменше 4 людей, ще 11 – поранено.
Фото: CFB Kings