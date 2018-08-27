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Бійню у Флориді влаштував відомий геймер: вбив двох людей і застрелився

Стрілянину у Флориді під час турніру з відеогри Madden NFL в місті Джексонвілл відкрив минулорічний переможець кібертурніра – 24-річний Девід Катц із Балтимора.

Стрілянина у Флориді

Про це повідомляє видання The Los Angeles Times.

Відомий геймер після програшу вихопив пістолет і відкрив вогонь, убивши відразу двох людей і наклав на себе руки.

За уточненими даними, хлопець поранив також 11 осіб.

Відзначається, що 26 серпня у розважальному комплексі The Jacksonville Landing проходив відбірковий етап турніру. Двоє його переможців мали б у жовтні взяти участь у головному змаганні з Madden NFL 19 у Лас-Вегасі з призом у 25 тис. доларів.

У будинку Катца в Балтиморі уже провели обшук.

Офіційно про мотиви стрілка поки не повідомляється.

 

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Раніше повідомлялося, що внаслідок стрілянини у розважальному центрі Джексонвілля (Флорида) загинули щонайменше 4 людей, ще 11 – поранено.

Фото: CFB Kings

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