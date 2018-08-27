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Ford виштовхнув Daewoo на зустрічну – лобова ДТП з 4 авто у Києві

Під Києвом сталася лобова ДТП. Постраждали 3 людини.

Аварія сталася у Боярці. Там Ford штовхнув Daewoo на зустрічну. У результаті лоб у лоб зіткнулися два Lanos.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

– Госпіталізовано три людини. Ніхто не був пристібнутий, – йдеться у повідомленні.

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Ford виштовхнув Daewoo на зустрічну – лобова ДТП з 4 авто у Києві / 2 фотографии

Читайте: Водія затисло у салоні: на Франківщині авто впало у річку

До речі, у Сумській області 19-річний мотоцикліст збив трьох дівчат.

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