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Гралися з вогнем: на Рівненщині двоє дітей загинули у пожежі

Вчора у Рівненській області сталася пожежа. У результаті загинули двоє дітей – двоюрідні брат і сестра.

Як повідомив керівник прес-служби Головного управління ДСНС України у Рівненській області Дмитро Мельник, пожежа виникла в одноповерховій, цегляній господарській будівлі.

На момент прибуття рятувальних підрозділів дерев’яні дах і перекриття будівлі від сильного полум’я обвалилися.

Під час гасіння і розбирання конструкцій бійці ДСНС знайшли тіла двох малолітніх дітей – хлопчика 2011 року народження і дівчинку 2012 народження.

Вогонь знищив дах господарської споруди, 30 кв. м перекриття, речі домашнього вжитку, дві тонни сіна. Попередня причина пожежі – дитячі пустощі з вогнем. Проводиться розслідування.

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До речі, у Рокитнівському районі Рівненської області внаслідок ДТП, яка сталася сьогодні вранці, загинуло двоє неповнолітніх юнаків.

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