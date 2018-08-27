На Львівщині Honda в’їхала в електроопору: 8 постраждалих

Внаслідок ДТП, яка сталася 26 серпня о 19.18 у місті Бібрка, що на Львівщині, постраждали 8 людей, у тому числі 3 дітей.

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

На трасі Львів – Рогатин – Івано-Франківськ водій автомобіля Honda Accord не впорався із керуванням та в’їхав в електричну опору, після чого пошкодив огорожу прилеглих будинків.

Водій та 7 пасажирів авто отримали травми і були госпіталізовані з різними травмами.

Зокрема, у однієї дитини зламано плече, у другої – струс мозку і закрита черепно-мозкова травма, а у третьої – забій хребта.

У решти постраждалих медики діагностували переломи та забої.

Найтяжчий стан у водія – у нього закритий перелом грудної клітки, правобічний пневмогемоторакс та закрита травма хребта.

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Нагадаємо, у Луганській області 17-річний хлопець за кермом Opel Astra скоїв смертельну ДТП. Одна дівчина загинула, водій і троє пасажирів потрапили до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Фото: dpchas.com.ua