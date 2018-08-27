PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Під Одесою повісилася 15-річна вагітна дівчина/

Під Одесою повісилася 15-річна вагітна дівчина

В Одеській області 26 серпня повісилася 15-річна дівчина, яка на момент трагедії була вагітна.

Самогубство

Про це у Facebook повідомив радник голови Одеської ОДА з питань захисту дітей, голова опікунської ради в дитячому будинку Білгород-Дністровська Артем Поланський.

– У 2007 році опіку над Габріелою призначили бабусі, але щось пішло не так. Кілька разів вона була в притулку, потім потрапила в наш дитячий будинок, в результаті юридичної помилки – адже опіка з бабусі не була знята. У минулому році її знову повернули бабусі, – розповів він про долю дівчинки.

Читайте: У Києві хлопець викинувся з 16-го поверху, коли батьки були вдома

За його даними, 1,5 місяці тому дівчину і бабусю побив 29-річний співмешканець неповнолітньої, і після цього її знову привезли до притулку, потім в лікарню і знову повернули додому.

– Вчора Габріела повісилася, – написав радник, зазначивши, що у загибелі неповнолітньої багато винних, у тому числі він сам.

Поліція Одеської області поки не дала офіційну інформацію про те, що трапилося.

Нагадаємо, у Хмельницькій області 12-річна школярка повісилася, бо сумувала за рідними.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Авто збило дитину
У Кривому Розі ВАЗ збив на смерть 9-річну дівчинку і зник
Швидка допомога
В Одесі 78-річний чоловік випав з 7-го поверху готелю
пітбультер'єр
Тягнув за ноги в ліс. У РФ пітбуль відбив у педофіла 11-річну господиню
На Одещині жінка з немовлям втекла від лікарів у ліс. Дитина померла
У дитячому санаторії в Черкасах померла 13-річна дівчинка
Чоловік заліз на дах
Вона тебе любить! Як копи рятували чоловіка на даху багатоповерхівки
На Одещині на очах у бабусі дитину роздавило воротами
Насварили батьки. У Києві хлопець викинувся з 14 поверху через велосипед
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка