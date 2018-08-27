Під Одесою повісилася 15-річна вагітна дівчина

В Одеській області 26 серпня повісилася 15-річна дівчина, яка на момент трагедії була вагітна.

Про це у Facebook повідомив радник голови Одеської ОДА з питань захисту дітей, голова опікунської ради в дитячому будинку Білгород-Дністровська Артем Поланський.

– У 2007 році опіку над Габріелою призначили бабусі, але щось пішло не так. Кілька разів вона була в притулку, потім потрапила в наш дитячий будинок, в результаті юридичної помилки – адже опіка з бабусі не була знята. У минулому році її знову повернули бабусі, – розповів він про долю дівчинки.

Читайте: У Києві хлопець викинувся з 16-го поверху, коли батьки були вдома

За його даними, 1,5 місяці тому дівчину і бабусю побив 29-річний співмешканець неповнолітньої, і після цього її знову привезли до притулку, потім в лікарню і знову повернули додому.

– Вчора Габріела повісилася, – написав радник, зазначивши, що у загибелі неповнолітньої багато винних, у тому числі він сам.

Поліція Одеської області поки не дала офіційну інформацію про те, що трапилося.

Нагадаємо, у Хмельницькій області 12-річна школярка повісилася, бо сумувала за рідними.