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Поїхав на заробітки. В Польщі загадково помер українець

У Польщі на заробітках загинув 30-річний українець, житель Рівненської області.

Поліція Польщі

У Польщі на заробітках загинув житель села Берестя Дубровицького району Рівненської області, пише polissya.org.

За інформацією, чоловік поїхав на заробітки до Польщі разом із батьком. Загиблий працював на будівництві.
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Що стало причиною смерті на будівництві, достовірно невідомо.

У загиблого залишилися дружина та маленька дитина.

Раніше у Вроцлаві загинув 46-річний український будівельник – на нього впали конструктивні елементи сходів.

Фото: Dreamstime

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