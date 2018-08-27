Поїхав на заробітки. В Польщі загадково помер українець

У Польщі на заробітках загинув 30-річний українець, житель Рівненської області.
У Польщі на заробітках загинув житель села Берестя Дубровицького району Рівненської області, пише polissya.org.
За інформацією, чоловік поїхав на заробітки до Польщі разом із батьком. Загиблий працював на будівництві.
Читайте:
Скільки українців виїхали на заробітки за кордон - офіційні дані
Українці у Польщі: ким працюють, де мешкають і скільки надсилають рідним (ІНФОГРАФІКА)
Фальшиві документи та нелюдські умови: як українців обманюють за кордоном
Що стало причиною смерті на будівництві, достовірно невідомо.
У загиблого залишилися дружина та маленька дитина.
Раніше у Вроцлаві загинув 46-річний український будівельник – на нього впали конструктивні елементи сходів.
Фото: Dreamstime
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+